ظهور قائد الأسطول الروسي في اجتماع اليوم رغم إعلان أوكرانيا قتله

نشرت وزارة الدفاع الروسية صورًا ظهر فيها قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود فيكتور سوكولوف، الذي أعلن الجيش الأوكراني، أمس الاثنين، أنه قتله الأسبوع الماضي.

المسؤول ظهر في الصور بزي عسكري

وبحسب «العربية» فإن المسؤول ظهر في الصور بزي عسكري على شاشة كبيرة إلى جانب مسؤولين عسكريين كبار آخرين خلال مشاركتهم في اجتماع عبر الفيديو، ترأسه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويجو، وذكر البيان أن الاجتماع أقيم اليوم الثلاثاء.

وكان الجيش الأوكراني قد أعلن، الاثنين، أنه قتل قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود في ضربة، الجمعة، على مقر البحرية في سيباستوبول في شبه جزيرة القرم.

القوات المسلحة الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة على طول خط التماس

وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويجو، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة على طول خط التماس بأكمله نتيجة الاستهداف الناري الفعال من جانب القوات الروسية.

وأعلن وزير الدفاع الروسي أنه خلال الشهر الجاري، قُتل 17 ألف جندي أوكراني ودمرت روسيا 2700 قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية، من بينها سبع عربات مشاة قتالية أمريكية من طراز برادلي، و77 منظومة مدفعية أمريكية من طراز إم 777، و51 وحدة مدفع من ألمانيا وفرنسا وبولندا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى دبابتين ألمانيتين من طراز ليوبارد ودبابة تشالنجر إنجليزية.