عام على تفجير خط الغاز الروسي «نورد ستريم».. ومازالت التحقيقات مستمرة

استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، عبر برنامج «مطروح للنقاش» مع الإعلامية إيمان الحويزي، تقريراً حول مرور عام على تفجير خط غاز «نورد ستريم» الروسي، ومع ذلك، لم تتوصل التحقيقات إلى كشف لغز تفجير خط أنابيب، الذي وقع في بحر البلطيق، في السادس والعشرين من سبتمبر 2022.

التوصل لنتائج جيدة

ألمانيا والسويد والدنمارك فتحت تحقيقات قضائية منفصلة، غير أنها لم تثمر عن نتائج قاطعة حتى الآن.. في ظل تأكيدات المدعي العام السويدي أنه يأمل في التوصل لنتائج جيدة بحلول عام 2024.

في السياق نفسه، نفت كل من روسيا واوكرانيا والولايات المتحدة أي صلة لها بالواقعة، في الوقت الذي نشرت فيه صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقريراً في مارس الماضي، حول قيام مجموعة موالية لأوكرانيا بتنفيذ التفجير، في الوقت نفسه نقلت صحيفة شبيجل الألمانية ما يفيد باحتمال أن تكون روسيا وراء هذا الحادث، الذي تحيط به الكثير من الألغاز حتى الآن.

خطوط «نورد ستريم» تواجه انتقادات مختلفة

وتواجه خطوط نورد ستريم الروسية انتقادات مختلفة، منها تأثيرهما الاقتصادي على أوكرانيا، أما من الناحية الجيوسياسية، يرى مراقبون أن نورد ستريم بمثابة واجهة لتصدير النفوذ الروسي إلى أوروبا، مما يثير تساؤل حول ما إذا كانت الشهور المقبلة ستشهد إعلان نتائج تخص واقعة تفجير نورد ستريم، أم سيحتفظ الحادث بأسراره ويبقى طي الكتمان؟