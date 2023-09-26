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أطول إغلاقات تسجلها الولايات المتحدة.. أحدها استمر 34 يوما

كتب:

عمرو حسني
05:35 م | الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
البنك الفيدرالي الأمريكي

البنك الفيدرالي الأمريكي

سجلت الولايات المتحدة الأميركية 14 إغلاقا حكوميا منذ عام 1981، وكان آخرها الأطول على الإطلاق ودام 34 يوما من ديسمبر 2018 وحتى يناير 2019.

انخفاض الناتج المحلي

وجاءت تداعيات الإغلاق الحكومي الأميركي، بمنح إجازة غير مدفوعة لمئات الآلاف من عمال الحكومة، وتعطل خدمات عدة منها توصيل البريد وتحصيل الضرائب وينخفض الناتج المحلي بنحو 0.15% في الأسبوع وفقا لبنك «جولدمان ساكس».

إجازة غير مدفوعة

وأدى الإغلاق الحكومي الأميركي في 2018-2019 إلى منح إجازة غير مدفوعة لنحو 800 ألف موظف حكومي، في الوقت الذي يعد ملايين من سكان الولايات المتحدة الأمريكية عكسيا لتوقف الرواتب والإعانات الاجتماعية، خلال أيام مع اتجاه الأمور في الكونجرس نحو «الإغلاق» بحسب مؤسسات حكومية بعد عرقلة جمهوريين يمينيين مساعي إقرار الميزانية.

دراسة للجمهوريين

وعقب 4 أشهر على تجنّبه تخلّف كارثي عن سداد الديون، يقف أكبر اقتصاد في العالم مرّة جديدة على شفير أزمة مع توقّع أن تبدأ مفاعيل الإغلاق بالظهور في نهاية هذا الأسبوع، في الوقت الذي يتعذر على الجمهوريين الذين يحظون بالغالبية في مجلس النواب إقرار مجموعة مشاريع القوانين المعتادة التي تحدّد ميزانيات الإدارات للسنة المالية المقبلة التي تبدأ الأحد، بعدما أعاق جهودهم متطرّفون في الحزب يطالبون بخفض كبير للإنفاق.

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