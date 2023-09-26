المئات من أبناء الجيزة يتوافدون على مكاتب الشهر العقاري لتحرير توكيلات للرئيس السيسي

يواصل أبناء محافظة الجيزة التوافد بالمئات على مكاتب ومقرات الشهر العقاري بكل مراكز وأقسام المحافظة، في اليوم الثاني لتوثيق التوكيلات الخاصة بتأييد ترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة.

واصطف قيادات وأعضاء حزب مستقبل وطن وكوادره، بكل أرجاء الجيزة، أمام مقرات ومكاتب الشهر العقاري، لاستقبال المواطنين من أعضاء الحزب، وتنظيم دخولهم لتحرير التوكيلات القانونية، تأكيدًا لدعم الحزب، لترشيح الرئيس السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقررة خلال ديسمبر المقبل.