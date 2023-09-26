الإمارات تدرس نظام تأشيرات جديد لإتاحة حرية السفر بين دول الخليج

تدرس الإمارات، خططا لنظام تأشيرات جديد سيبسط سفر المقيمين إلى دول الخليج المجاورة، بما في ذلك السعودية، بحسب ما ذكرته وكالة «بلومبرج» للأنباء.

التأشيرات الجديدة تتيح للمقيمين في دول «التعاون الخليجي» السفر بحرية

وقال وزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري، اليوم، في مؤتمر «مستقبل الضيافة»، إن نظام التأشيرات الجديد سيتيح للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي السفر بحرية داخل الدول الأعضاء في الكتلة، بما في ذلك السعودية، مضيفا أن هذا النظام قد يطرح «قريبا جدا».

وأشار الوزير الإماراتي، إلى أن دول الخليج تستفيد من النهضة السياحية في السعودية، مضيفا أن ما يعتبر جيدا للسعودية يفيد المنطقة الأوسع، بما في ذلك دولة الإمارات.

تأشيرات دول مجلس التعاون الخليجي

يذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي تضم كلا من السعودية والإمارات والبحرين وعمان والكويت وقطر، إذ يتمتع مواطنو هذه الدول الست من السفر بحرية عبر الحدود دون التقدم بطلب للحصول على تأشيرات، لكن المقيمين غالبا ما يحتاجون إلى تأشيرات للسفر بين دول المجلس.

وقال وزير الاقتصاد الإماراتي، إن 70 بالمئة من السياحة القادمة إلى دولة الإمارات تأتي من أسواق دولية، وأن لدى الدولة جميع المقومات اللازمة لدعم القطاع السياحي.

أضاف «المري» أن قطاع السياحة في الإمارات يواصل النمو القوي والمستمر.