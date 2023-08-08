طريقة الاستعلام عن تأشيرة الإمارات برقم الجواز... اعرف الخطوات

تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من أهم الوجهات السياحية التي يزورها الكثير من الناس سنويًا من مختلف أنحاء العالم، لذا يبحث الكثيرون عن طريقة الاستعلام عن تأشيرة الإمارات برقم الجواز.

طريقة الاستعلام عن تأشيرة الإمارات برقم الجواز

تهتم الإمارات بتسهيل إجراءات السفر وتوفير الراحة للمسافرين لذا وفّرت طريقة الاستعلام عن تأشيرة الإمارات برقم الجواز عبر مواقع إلكترونية للمساعدة في الاستعلام عن كل التفاصيل.

وفي هذا التقرير «تستعرض» الوطن، طريقة الاستعلام عن تأشيرة الإمارات برقم الجواز، وتوفير كل المعلومات المطلوبة لخطوات الاستعلام، ولتسهيل عملية الاستعلام عن حالة الإقامة أو الاستفسار عن تأشيرة الزيارة أو الإقامة في أبوظبي والإمارات الأخرى، وفّرت الحكومة خدمات إلكترونية تتيح للمستخدمين الاطلاع على معلوماتهم بسهولة وفي أي وقت.

وعند تقديم طلب إذن الدخول أو التأشيرة في مراكز الخدمة، ستتلقى معلومات محددة مثل رقم الطلب والرقم المرجعي، ويمكنك استخدام هذه المعلومات للاستعلام عن صلاحية الإقامة بنفسك من خلال القنوات الرسمية المتاحة عبر الإنترنت، وهذا يتيح لك توفير الوقت والجهد في زيارة المراكز الحكومية، ويسمح لك بالاطلاع على حالة الإقامة بسهولة وسرعة.

وبإمكان الأشخاص الذين حصلوا على تأشيرات أو إذن دخول من أبوظبي، الشارقة، عجمان، أم القيوين، رأس الخيمة، أو الفجيرة متابعة حالة طلبهم والتحقق من المعلومات المتعلقة بهم، إضافة إلى الاستعلام عن حالة الإقامة في الإمارات الشمالية وأبوظبي الأخرى عبر منصة «eChannel» التابعة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

خطوات الاستعلام عن تأشيرة الإمارات برقم الجواز

وللاستعلام عن تأشيرة الإمارات على موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

1. قم بزيارة موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الرسمي من هنــــــا.

2. ابحث عن قسم الاستعلام عن تأشيرة الإمارات أو قسم الخدمات الإلكترونية.

3. اختر الخيار المناسب للاستعلام عن تأشيرة الإمارات.

4. قد يُطلب منك إدخال معلومات شخصية مثل رقم جواز السفر وتاريخ الميلاد.

5. إدخال المعلومات المطلوبة بدقة وتأكد من صحتها.

6. انتظر حتى يتم تحميل الصفحة لعرض نتائج الاستعلام.

7. قم بفحص النتائج للحصول على المعلومات المطلوبة حول حالة تأشيرتك في الإمارات.

وبعد اتباع الخطوات المذكورة واستعلامك عن تأشيرة الإمارات على موقع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ستظهر لك جميع بيانات الفيزا الخاصة بك.