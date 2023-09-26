«الأرصاد» تعلن موعد انخفاض درجات الحرارة وتحذر من أمطار متفاوتة الشدة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، ويصاحب ذلك الانخفاض سقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض الأنحاء.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن يسود غدا طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيفا ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء حتى جنوب الصعيد، وهناك شبورة مائية وتكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

موعد انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار متفاوتة الشدة

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه بدءا من يوم السبت المقبل من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، واعتبارا من يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر يكون هناك انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح بين 2 و 3 درجات مئوية، يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

درجات الحرارة غدًا الأربعاء 27-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 الصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 33 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر: العظمى 38 والصغرى 28 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 الصغرى 27 درجة مئوية.