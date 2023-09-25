«الأرصاد» تحذر من شبورة كثيفة على الطرق لمدة 48 ساعة مقبلة

حذرت الأرصاد الجوية، من استمرار الشبورة المائية الكثيفة أحيانًا، على عدد كبير من الأماكن والطرق، خاصة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومحافظات شمال وجنوب الوجه البحري، ومحافظات مدن القناة والسواحل الشرقية للبلاد ووسط سيناء، وذلك على مدار الـ48 ساعة المقبلة.

شبورة كثيفة لمدة 48 ساعة على الطرق

وأشارت الأرصاد الجوية، فى تقرير صادر عنها، إلى أن الشبورة المائية تكّونت نتيجة وجود مرتفع جوي آتي على سطح البحر المتوسط ومحملا ببخار الماء، يعمل على تكّون الشبورة منذ الرابعة فجرًا وحتى الثامنة صباحًا مع شروق أشعة الشمس، وتصبح كثيفة أحيانًا على الطرق القريبة من المسطحات المائية والزراعية، خاصة وسط سيناء والسواحل الشرقية والغربية والطرق الصحراوية السريعة، وستظل مستمرة حتى صباح الأربعاء المقبل، لذا على السائقين في تلك الآونة، الحذر في أثناء القيادة بسبب انخفاض الرؤية الأفقية، وتقليل السرعات حفاظًا على سلامتهم.

نصائح «الأرصاد» لمواجهة الشبورة

- الحذر في أثناء القيادة خاصة مع انخفاض الرؤية الأفقية.

- الالتزام بتعليمات رجال المرور وفتح زجاج السيارة قليلًا في أثناء القيادة.

- استعمال مسّاحات الزجاج بشكل مستمر.

- استخدام أنوار الانتظار خلال السير في الشبورة.

- الحرص على ترك مسافة كافية بين السيارات خلال الشبورة.