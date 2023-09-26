موكب حاشد يجوب شوارع بورسعيد للاحتفال بالمولد النبوي الشريف

خرج أهالي بورسعيد والأحياء بعربات تتزين بعروس المولد النبوي الشريف والكعبة المشرفة ورفعت أعلام مصر، ولافتات تحمل تهنئة بالمولد النبوي الشريف، كما رفعوا مجسمات عليها الكعبة والمسجد النبوي وعروس المولد على سيارات نقل ونصف نقل

الطرق الصوفية تشارك في المولد

كما شاركت عددا من الطرق الدينية منها الطريقة الصوفية والطريقة البرهامية، ورفعوا لافتات وأعلام، وارتدى الأطفال شارات عليها رسول الله وحبيبي يا رسول الله.

تهنئة السيسي بالمولد النبوي

كما هنأ عدد كبير من المشاركين الرئيس السيسي، وتفاعل الأهالي مع أغاني مدح الرسول عليه الصلاة والسلام، وتعالت الزغاريد وحرص آخرين على نشر البخور، بينما وزع البعض الحلوى والمياه بين المشاركين في الموكب النبوي الشريف.

وصرح المخرج محمد الدسوقي، المستشار الثقافي لمحافظة بورسعيد، بأن بورسعيد تحرص على إقامة موكب المولد النبوي سنويا، الموكب الذي خرج عقب صلاة العصر من أمام مسجد مريم للاحتفال بالذكرى العطرة لذكرى مولد الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام.

وأعلن «الدسوقي»، أن خط السير المتفق عليه بدأ من أمام مسجد مريم بشارع الثلاثيني مرورا بمسجد التوفيقي حتى شارع صلاح سالم يسارا ومنه إلى شارع أوجيناـ ثم الاتجاه يمينا من شارع غاندي أمام مستشفى السلام، مرورا بالسنترال والمحكمة حتى نصل بالموكب أمام ديوان عام محافظة بورسعيد، ليستقبله اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ورجال الأزهر والأوقاف وقيادات المحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والشعبية.