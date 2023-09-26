عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للدكتور أحمد عمر هاشم

كشف الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وأحد الأصدقاء المقربين للدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر السابق، حالته الصحية.

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وقال عبدالغني هندي في تصريحاته لـ«الوطن»، إن الحالة الصحية للعالم الكبير مستقرة، وفي تحسن دائم، وخلال الأيام الأخير كان يتواصل مع الأصدقاء المقربين له.

وبسؤاله عما تردد خلال الساعات القليلة الماضية عن تعرضه لوعكة صحية ونقله للمستشفى قال هندي: «الدكتور عمر هاشم لم يتعرض لأي وعكات صحية، حيث أنه ذهب لأحد المستشفيات الخاصة بمصر الجديدة، ظهر اليوم، بهدف إجراء عدد من الفحوصات الطبية بهدف الاطمئان، ولم يصب بأي أزمات صحية، كما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي».

الدكتور أحمد عمر هاشم

واستنكر عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة بشأن الدكتور أحمد عمر هاشم.

جدير بالذكر أنه ترددت خلال الساعات الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي معلومات مغلوطة تفيد بتعرض الدكتور أحمد عمر هاشم لوعكة صحية، وانهمرت تعليقات المؤازرة، والدعاء له بالشفاء من قبل محبيه.