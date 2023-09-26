مسابقة الـ30 ألف معلم.. بشرى سارة للمدرسين خلال الأيام المقبلة

كشف محمود عبد الرحمن، الصحفي المتخصص في ملف التعليم، أن حضور الرئيس السيسي فعاليات يوم تميز الجامعات المصرية قبل أيام من العام الدراسي الجديد، يقول إن هناك رغبة في وجود مخرج لطالب متكامل.

ممارسة عمله خلال الأيام المقبلة

تابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن جزء كبير من أول دفعة من مسابقة الـ30 ألف معلم يبدأ ممارسة عمله خلال الأيام المقبلة.

الدفعة الثانية من المسابقة يخضعون حاليا لمرحة الاختبارات المختلفة

ولفت محمود عبد الرحمن، الصحفي المتخصص في ملف التعليم، إلى أن الدفعة الثانية من المسابقة، يخضعون حاليا لمرحة الاختبارات المختلفة.