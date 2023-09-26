مؤلف فيلم البطارية ضعيفة لـ«الوطن»: الفيلم يعالج كوارث تهدد الإنسانية

قال الدكتور عاطف عبد اللطيف، الخبير السياحي ومؤلف فيلم «البطارية ضعيفة»، الفائز بجائزة المسابقة الخضراء للأفلام القصيرة المتخصصة في البيئة، بمهرجان الغردقة الذي اختتم فعالياته أمس الاثنينن، إن هذه الفيلم سيكون حلقة في سلسلة أفلام تعالج ظواهر الكون يعد لها في المواسم المقبلة.

رصد درامي وتوثيقي لكوارث بيئية

أضاف «عبد اللطيف» في تصريحات خاصة لـ« الوطن»، أنه في غاية السعادة لفوز فيلمه الذي حرص عند كتابة السيناريو الخاص به، على التركيز على الأخطار البيئية التي تهدد حياة واستقرار الإنسانية، موضحا أن فيلم «البطارية ضعيفة» رصد بشكل درامي وتوثيقي، ما تعرض له العالم من كوارث طبيعية خلال السنوات الأخيرة مثل جفاف الأنهار والأعاصير والزلازل واشتعال الحرائق في الغابات، وتزايد ظاهرة التصحر التي تهدد بفقر غذائي.

وأشار عبد اللطيف إلى أن الفيلم عبارة عن صرخة في وجه التلوث، وتحذير من كارثة تهدد الإنسانية، بعد ما شهده العالم من تغيرات مناخية خطيرة تهدد السلم والأمان العالمي.

بدو سيناء شاركوا في الفيلم

ومن الجدير بالذكر، أن فيلم «البطارية ضعيفة» قصة وبطولة عاطف عبداللطيف، وتشاركه البطولة دينا صلاح وسيناريو وحوار ومعالجة چوزيف فوزي، وإخراج سامح ماهر، ويشارك في بطولته بدو سيناء.

وكانت لجنة مهرجان الغردقة السينمائي، منحت الفيلم القصير «البطارية ضعيفة» للمؤلف والبطل الدكتورعاطف عبد اللطيف، جائزة المسابقة الخضراء للافلام التي تهدف إلى الاهتمام بالبيئة والحياة الطبيعية، حيث دارت أحداث الفيلم حول شخصية الدكتور آدم العالم المصري الذي يعيش في أمريكا، لكنه يعود إلى مصر مع زوجته، بعد تعرضه للإصابة بفيروس كوفيد 19 «كورونا»، ويختارا مدينة «سانت كاترين» المحتفظة بطبيعتها وجوها النقي، في محاولة للبحث عن طوق لنجاة البشرية في رسالة للعالم من بلد السلام والتسامح.