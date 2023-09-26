نتائج مباريات المجموعة الثالثة من دوري مراكز الشباب بكفر الشيخ

انطلقت مباريات المجموعة الثالثة ضمن منافسات الدور الثاني من دوري مراكز الشباب بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء على 3 ملاعب في تمام الساعة الثالثة عصرًا، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبتوجيهات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

نتائج لقاءات المجموعة الثالثة

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ لقاءات المجموعة الثالثة اليوم أسفرت عن فوز فريق مسير على الروضة بهدفين نظيفين على ملعب المنشأة الكبرى، و فوز روينة على منشأة عباس، بنتيجة بثلاثة أهداف مقابل هدفين على ملعب أبو زيادة، وفوز نشرت على دمرو بهدفين نظيفين على ملعب شباس عمير.

منافسات دوري مراكز الشباب بكفر الشيخ

وتتجدد منافسات دوري مراكز الشباب بكفر الشيخ، غداً الأربعاء ولقاءات المجموعة الرابعة في تمام الساعة الثالثة عصراً، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزي حسيب، مدير المشروعات، ومصطفى الخطيب منسق الدوري بالمديرية.