مصرع 8 أشخاص جراء الفيضانات في جنوب أفريقيا.. بينهم 4 أطفال

أعلنت سلطات الطوارئ في جنوب أفريقيا اليوم، مصرع ثمانية أشخاص بينهم أربعة أطفال عقب أيام من الهطول الغزير للأمطار.

ضحايا في مناطق مختلفة

ذكرت شبكة «إيه بي سي» الأمريكية، أن الضحايا لقوا مصرعهم في حادثين منفصلين قرب مدينة كيب تاون، موضحة أن أربع ضحايا صعقوا بسبب الفيضانات الناجمة عن الأمطار، فيما جرفت المياه أربعة آخرين بمنطقة زراعية.

انقطاع الكهرباء بسبب الأمطار الغزيرة

وتسببت الأمطار الغزيرة في انقطاع الكهرباء عن أكثر من 80 ألف شخص بأنحاء البلاد.