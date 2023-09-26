يستعد الفنان هاني شاكر لطرح أغنيتة الجديدة، وكشف عن الأمر من خلال منشور شاركه مع جمهوره عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام، إذ شوق جمهوره من خلاله.

هاني شاكر يكشف عن بوستر أغنيته الجديدة

شارك الفنان هانى شاكر جمهوره ببوستر الأغنية فقط، دون أن يكشف عن أية تفاصيل أخرى، لكن ظهر خلاله بلوك مختلف، فظهر وهو يرتدى نظارة شمسية وقميص جينز وعلق على المنشور قائلا: «قريبا».

يذكر أن الفنان هانى شاكر، كان أحيا مؤخرا واحدة من ضمن حفلات مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ31 بحضور جماهيري مكتمل العدد، وقدم خلاله عدد كبير من أغانيه المميزة.

كما طرح مؤخرا أغنية بعنوان الكبير، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» وكتب كلماتها ولحنها مصطفى شكري، وتوزيع أحمد أمين، وميكس وماستر أسامة الهندي.