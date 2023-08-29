هاني شاكر يتحدث لـ«الوطن» عن نجاحاته الأخيرة بلبنان ودور والدته في مشواره الفني

أعرب الفنان هاني شاكر، عن سعادته البالغة بالنجاح الكبير الذي حققه مؤخرًا، على مستوى الأغاني والحفلات، التي كان آخرها حفله في الدورة الـ31 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، مساء الأحد.

وحول سفره إلى لبنان مؤخرًا، وإحياء أكثر من حفل غنائي ناجح هناك، قال هاني شاكر، في تصريح لـ«الوطن»: «أعتقد أنني كنت وش السعد على المطربين المصريين بعد عودتي للغناء في لبنان، فقال لي أصدقائي متعهدو الحفلات هناك إنه بعد عودتي العام الماضي للغناء في بيروت وطرابلس وصيدا، تم التعاقد مع عدد كبير من نجوم الغناء المصري للغناء هناك».

لبنان من أجمل مدن العالم وشعبه يعشق المصريين

وأضاف «بعيدا عن أي شيء لبنان هي من أجمل البلدان على الأرض، وشعبها من عشاق مصر، ودوما يحبون الفرحة، وأكثر ما أسعدني هو عدد الجمهور الذي يأتي دوما لحفلاتي هناك، ويخرجون وهم سعداء والبهجة على وجوههم».

وقال الفنان هاني شاكر، إنّ: «والدتي، رحمة الله عليها، هي صاحبة الفضل الأكبر علىّ في الحياة الفنية والشخصية، هي فعلت كل شيء في حياتها من أجل أن تراني إنسانا ناجحا، وأعتقد أن هذا الحلم تحقق لها قبل وفاتها، فهي كانت أول من وجهني لاحتراف الغناء، وأدخلتني كورال الأطفال مع الدكتورة الراحلة رتيبة الحفني، وبعد والدتي، كانت هناك زوجتي نهلة التي أكملت دور والدتي».