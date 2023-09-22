هاني شاكر وصفاء أبو السعود يشاركان في فعاليات ملتقى «أولادنا» اليوم

تنطلق مساء اليوم الجمعة الموافق 22 سبتمبر فعاليات الدورة السابعة من الملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة «أولادنا»، وذلك على خشبة المسرح الكبير تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي وذلك في تمام الساعة السادسة مساءا.

تفاصيل ملتقى «أولادنا»

وتحمل الدورة السابعة من الملتقى الدولي لفنون ذوى القدرات الخاصة عنوان «الحياة حلوة» والتي تقام بالدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني، وتشهد مراسم الافتتاح عدد كبير من الفقرات الفنية لعدد من الفرق الدولية وسيخرج الحفل المخرج عادل عبده وسيقدم الإعلامي شريف نور الدين.

وستشمل الفقرات الفنية التي ستقدم خلال حفل الافتتاح فقرة خاصة بالفنانة صفاء أبو السعود التي ستقدم أغنية بعنوان «شكرا» من كلمات الشاعر عبدالله حسن وألحان الموسيقار شريف حمدان، وفقرة أخرى خاصة بالفنان هاني شاكر والتي سيقدم خلالها أغنية بعنوان «مع البلد دي» وهى من كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان الموسيقار عزيز الشافعي، واسكتش «الحياة حلوة» بمشاركة الفنانين رانيا فريد شوقي، محمد عادل، طارق صبري، دنيا عبد العزيز وغيرها من الفقرات الفنية.