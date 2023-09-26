مشاهد من مسلسل الاختيار 3 تزين احتفالية تكريم أوائل خريجي الجامعات

حالة من الفرحة والبهجة، سيطرت على مواطني مختلف المحافظات، خاصة الإسماعيلية، التي شهدت حفل تكريم أوائل الخريجين، من مختلف الجامعات المصرية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

مسلسل الاختيار 3 يزين احتفالية تكريم أوائل خريجي الجامعات

ضمن فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرض فيديو ضم مشاهد من مسلسل الاختيار 3، وتحديدًا تلك التي قدمها الفنان ياسر جلال، الذي لعب دور الرئيس السيسي في المسلسل.

وأعادت فعاليات تكريم أوائل خريجي الجامعات المصرية، إلى أذهان المواطنين، الدور الوطني للرئيس السيسي، قبل توليه منصب رئيس الجمهورية، والجهود التي قدمها، وأسهمت في تقدم مصر، ونهضتها.

بداية فعاليات الاحتفال بيوم الجامعات المصرية

وبدأ العرض الفني الأول، بتقديم فرقة كورال جامعة قناة السويس، بعض الأغاني الوطنية، وسط حالة من البهجة سادت بين الحضور من أهالي طلاب أوائل خريجي الجامعات المصرية.

وزينت الألعاب النارية سماء ستاد هيئة قناة السويس، ابتهاجًا باحتفالية «يوم تفوق جامعات مصر».