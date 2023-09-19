حملات بالقاهرة لمتابعة غلق المحلات في مواعيدها وترشيد الكهرباء «صور»

شددت محافظة القاهرة على رؤساء الأحياء متابعة مواعيد غلق الورش والمحلات وفق المواعيد الصيفية، ومتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء بالشوارع والميادين والمبانى الحكومية، وفي إطار متابعة الالتزام التام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء بغلق المحال التجارية في موعدها المحدد تطبيقا لإجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء.

وقاد اللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينه نصر، فريق عمل إدارة المتابعة الميدانية والمحلات في جولة مرورية بالحي العاشر وتم التنبيه على الورش بالالتزام التام بمواعيد الغلق المحددة لها طبقا لقرار مجلس الوزراء رقم 456 لسنة 2020.

ترشيد استهلاك الكهرباء

ومن ناحية أخرى، شهدت أحياء محافظة القاهرة ومنها مدينة نصر والمعادي استمرار تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء حفاظا على الموارد المتاحة وتحقيق التوازن البيئي، وفي إطار توجيهات محافظ القاهرة بضرورة تكثييف الإجراءات التي تستهدف ترشيد استهلاك الكهرباء.

وقاد رؤساء أحياء المعادى و شرق مدينة نصر فريق عمل إدارتي الإنارة والمتابعة الميدانية في حملة لتفقد أعمال ترشيد استهلاك الكهرباء بأعمدة الإنارة والإعلانات وواجهات المحلات بعدد من الشوارع ومنها شارع البطراوي وشارع عبدالرزاق السنهوري وبعض الميادين.