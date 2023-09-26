جورج وسوف يطرح برومو أغنيته الجديدة «نجم عالي»

روّج الفنان جورج وسوف، لأغنيته الجديدة، عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، وكشف عن البرومو الخاص بها والذي رحّب به الجمهور.

جورج وسوف يطرح برومو أغنيته الجديدة

شارك الفنان جورج وسوف برومو أغنيته الجديدة التي تحمل اسم «نجم عالي» عبر صفحته وعلق عليه قائلا: «اشتقت لفرحتكم بالأغاني الجديدة»، كاشفا أن الأغنية سيتم طرحها قريبا.

يذكر أن الفنان جورج وسوف كان قد طرح مؤخرا أغنية بعنوان «بيتكلم عليا» عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وحققت نجاحا كبيرا إذ وصلت نسبة مشاهدتها إلى 23 مليون مشاهدة وكتب كلماتها أمير طعيمة وألحان زياد برجي وتوزيع زاهر ديب وتقول كلمات الأغنية:

«بيتكلم عليا.. ويقول فيا وفيا

وأنا عمري ما جبت سيرته غير بخير

يلي ما عمريش جرحته

سايبه يغلط براحته.. مع إني أقدر أقول حاجات كتير بيقول

ما يقول ماهو كل يا قلبي ما نتألم».