شرطة أمريكا اللاتينية تطارد زعيم عصابة فر من سجن حوله لـ«نادي ليلي»

تبحث أجهزة الشرطة في أمريكا الجنوبية عن زعيم عصابة فنزويلية هرب من السجن الفخم الذي كان يهيمن عليه قبل وقت قصير من مداهمة السجن.

وعندما داهم 11 ألف جندي ورجل شرطة سجن «توكورون» الذي يديره النزلاء في فنزويلا، لم يعثروا على هيكتور جيريرو فلوريس في أي مكان في السجن، وتحت حكم جيريرو فلوريس، أصبح سجن «توكورون» يشبه منتجعا فخما، ففي السجن حديقة حيوان صغيرة وناد ليلي وحوض سباحة، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي».

زعيم عصابة «ترين دي أراجوا» نجح في الهرب من السجن عن طريق الرشوة

وفي 2012، نجح زعيم عصابة «ترين دي أراجوا» للجريمة العابرة للحدود الوطنية في الهرب من السجن عن طريق تقديم الرشوة للحراس.

وبعد أن قبض عليه في 2013، تمت إعادته إلى السجن نفسه، لكن يبدو أن نفوذه داخل السجن، وعلى من أوكلت إليهم مهمة حراسته، قد تزايد، فهو لم يحول سجن «توكورون» إلى مركز التحكم الرئيسي في عصابته الإجرامية فحسب، وإنما تم تزويد السجن ، تحت حكمه، بكافة التجهيزات التي جعلته يشبه فندقا فخما.فعائلات السجناء انتقلت للعيش داخل المجمع.

فلوريس كان يستطيع الدخول والخروج

وكان لدى النزلاء إمكانية الوصول إلى بنك مؤقت ومتجر للمراهنات ومطعم وملعب بيسبول، بينما يستطيع أطفالهم الاستمتاع بمشاهدة الطيور في حديقة الحيوان.

ويقال إن جيريرو فلوريس كان يستطيع الدخول والخروج كيفما يشاء، وتروي الكاتبة الفنزويلية رونا ريسكيز، التي ألفت كتابا عن عصابة «ترين دي أراجوا»، كيف أن الشرطة التقت به صدفة في حفلة على يخت في 2016.

وبحسب ريسكيز، فإن السجين أظهر لضباط الشرطة بهدوء شهادة سلوك آمن صادرة عن مصلحة السجون الفنزويلية تسمح له بالتنقل بحرية عبر البلاد.