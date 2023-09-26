رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

برنامج «وعي» يوضح عوامل تؤدي لإدمان الأبناء.. احذرها

كتب:

منة عبده
10:01 م | الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
برامج لعلاج الإدمان

برامج لعلاج الإدمان

كشف برنامج وعي للتنمية المجتمعية، عن عوامل الخطورة التي تساعد على اتجاه الأبناء للتعاطي والإدمان بهدف توعية الأسر باتخاذ الحذر من هذه العوامل تجنبا لتعرض أبنائهم لتعاطي المخدرات، وذلك في إطار دور البرنامج التابع لوزارة التضامن الاجتماعي لنشر التوعية والتثقيف للمواطنين في مختلف المناطق على مستوى الجمهورية.

نشر التوعية والتثقيف للمواطنين في مختلف المناطق

وأوضح برنامج وعي للتنمية المجتمعية في تقرير له، أن عوامل الخطورة التي تساعد على اتجاه الأبناء للتعاطي والإدمان تتمثل في عدم تواصل الأسرة مع أبنائها، وعدم تفهمهم ومتابعتهم، وأن انشغال الأب والأم الدائم وعدم إعطاء الأبناء الوقت الكافي للرعاية والحوار، بالإضافة إلى إساءة معاملة الأبناء سواء بالشدة أو التدليل والعنف والافكك الأسري سواء الطلاق أو الوفاة أو الصراعات داخل الأسرة، بجانب سوء استخدام بعض الأدوية الذي قد يساعد في تعرضه للإدمان.

إساءة معاملة الأبناء سواء بالشدة أو التدليل والتفكك الأسري

يذكر أن برنامج وعي للتنمية المجتمعية، أحد البرامج المهمة التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي خلال السنوات الماضية، إذ يشمل البرنامج عددا كبيرا من الملفات والقضايا التي يهتم بها، وتستهدف جميعها توعية المواطنين بمختلف أعمارهم بهذه القضايا المهمة، ومن ضمن تلك القضايا: برنامج 2 كفاية، ختان الإناث جريمة، أنت أقوى من المخدرات، الجواز المبكر للإناث، النظافة الصحية، التعليم، وغيرها من الموضوعات المهمة.

اقرأ المزيد:

مناقشة أول رسالة دكتوراه عن حملة «انت أقوى من المخدرات» بإعلام القاهرة

مخاطر الحمل والولادات المتقاربة على الأم والطفل.. برنامج «2 كفاية» يكشف

منسق برنامج «2 كفاية»: نفذنا 9.3 مليون زيارة منزلية للأسر المستهدفة

منسق برنامج «2 كفاية»: نستهدف 10 محافظات هي الأعلى في معدلات الإنجاب (حوار)
منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.