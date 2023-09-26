الفئات المستثناة من موعد غلق المحلات الشتوية 2023.. ما موقف المطاعم؟

ساعات قليلة تفصلنا عن بدء تطبيق موعد المحلات الشتوية 2023، التي حددتها وزارة التنمية المحلية وفق القرار الوزاري رقم 456 لسنة 2020 لوزير التنمية المحلية الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، إذ يبدأ العمل بها مع حلول منتصف الليل من آخر جمعة من شهر سبتمبر ليوافق يوم 29 سبتمبر، فضلا عن الفئات المستثناة من موعد غلق المحلات الشتوية 2023.

ونوضح من خلال هذا التقرير مواعيد غلق المحلات الشتوية، فضلا عن الفئات المستثناة من موعد غلق المحلات الشتوية 2023، وفق قرار وزارة التنمية المحلية، والتي جاءت كالتالي:

مواعيد غلق المحلات الشتوية 2023

وجاءت مواعيد غلق المحلات الشتوية 2023، كالتالي:

- بالنسبة للمحلات التجارية والمولات، يبدأ العمل بها في تمام الساعة 7 صباحًا وحتى الساعة 10 مساءً.

- وبالنسبة لمواعيد غلق المحلات التجارية والمولات يومي الخميس والجمعة والإجازات الرسمية والأعياد، فيكون موعد الغلق في تمام الساعة 11 مساء.

- وبالنسبة للمطاعم والكافيهات والبازارات، يتم بدء العمل بها من الساعة 5 صباحًا على أن يتم غلقها الساعة 12 منتصف الليل.

- وبالنسبة للورش والأعمال الحرفية، فيتم بدء العمل بها من الساعة 8 صباحًا، وحتى الساعة 6 مساء.

الفئات المستثناة من موعد غلق المحلات الشتوية 2023

وهناك عدة فئات مستثناة من موعد غلق المحلات التجارية الشتوية 2023، وهي كالتالي:

- الورش الموجودة على الطرقات ومحطات الوقود، وأماكن خدمات المواطنين.

- محلات البقالة والسوبر ماركت الموجودة في مختلف الأماكن.

- المخابز والأفران التي توفر الخبز للمواطنين.

- يتم مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لمحال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.