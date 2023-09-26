الأرصاد الجوية تكشف عن حالة الطقس الآن.. لطيف على أغلب الأنحاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس، إذ يسود الآن طقس لطيف على أغلب الأنحاء من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأعلنت الهيئة في وقت سابق، أنه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، وهو الأمر الذي قد يصاحبه سقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض الأنحاء.

حالة الطقس غدًا وفقًا للأرصاد

هيئة الأرصاد عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أعلنت أنه من المتوقع أن يسود غدا طقسٌ حار نهارا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون لطيفًا ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء حتى جنوب الصعيد.

وأضافت أن هناك شبورة مائية تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة، القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أنه بدءًا من السبت المقبل، قد تبدأ الأمطار في السقوط، وقد تكون خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، وبعد ذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر، تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض على كافة الأنحاء، ويصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

درجات الحرارة غدًا الأربعاء 27-9-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 الصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 33 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر: العظمى 38 والصغرى 28 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 الصغرى 27 درجة مئوية.