برلماني: الدولة أنفقت تريليون جنيه على تطوير التعليم الأساسي

كشف النائب محمود فيصل، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشهد فعاليات يوم تميز الجامعات الذي جرى بحضور الرئيس السيسي، يجيب على أسئلة كثير ويفسر أمور عديدة.

تطوير التعليم الأساسي

تابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن هناك جملة من التحديات، متعلقة بالعملية التعليمية، مثل مناهج غير متطورة وقلة المدارس، وانتشار الزحام بين الطلاب وعدم تدريب المعلمين.

وأشار إلى أن الدولة أنفقت تريليون جنيه على التعليم الأساسي، موضحة أنا الدولة دربت المعلمين وزادت البنية التحتية التكنولوجية.

استكمال العام الدراسي رغم الإغلاق العالمي

أوضح عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنه خلال عام 2021 أصرت الدولة على استكمال العام الدراسي، رغم الإغلاق العالمي بسبب كورونا ولم يعاني أحد من ضعف الإنترنت وانقطاعه.