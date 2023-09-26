القصة الكاملة لوفاة فيكتور سوكولوف.. وروسيا تكشف مفاجأة

أعلن الجيش الأوكراني مقتل قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود، فيكتور سوكولوف، في صور وزّعتها وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، والتي تظهر آخر ظهور للقائد الروسي.

آخر ظهور لفيكتور سوكولوف بالزي العسكري

وظهر فيكتور سوكولوف في الصور بزي عسكري على شاشة كبيرة إلى جانب مسؤولين عسكريين كبار آخرين خلال مشاركتهم في اجتماع عبر الفيديو ترأسه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويجو، فيما لم تحدد روسيا اسم المسؤول في البيان، في الوقت الذي أشار الجيش الأوكراني قتل المسؤول الروسي البارز في ضربة منفذة في البحر الأسود في ضربة الجمعة على مقرّ البحرية في «سيباستوبول» في شبه جزيرة القرم.

استهداف مقر روسي عسكري.. وظهور لـ فيكتور سوكولوف

وأشار الجيش الأوكراني إلى إن هجوم الجمعة استهدف اجتماعا لقيادة البحرية الروسية في مدينة سيفاستوبول، وكان يشارك فيه فيكتور سوكولوف، وقال بيان القوات الخاصة الأوكرانية عبر تطبيق تليجرام: «بعد الضربة التي استهدفت مقر أسطول البحر الأسود الروسي، قُتل 34 ضابطا، بينهم قائد أسطول البحر الأسود الروسي، وأصيب 105 آخرين، ولا يمكن ترميم مبنى المقر».

تضارب في وفاة فيكتور سوكولوف

وذكر رئيس المخابرات الأوكرانية، كيريلو بودانوف لإذاعة صوت أمريكا، يوم السبت، إن تسعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 16 آخرين في الهجوم الذي أدى إلى احتراق المبنى، وكان من بين القتلى القائد العسكري فيكتور سوكولوف، وبسبب الظهور المفاجئ له بالفيديو الذي نشرته روسيا، صباح اليوم، ولكنها لم تحدد توقيت التقاطه تظل معلومة وفاة فيكتور سوكولوف لغزا كبير في ظل تطور الأزمة الروسية الأوكرانية التي بدأت نهاية فبراير 2022.