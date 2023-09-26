رئيس جامعة قناة السويس: تكريم الرئيس السيسي لأوائل الخريجين حدث تاريخي

قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إن اليوم كان تاريخيا، في تاريخ الجامعات المصرية كلها، حيث أنها أول نسخة لتكريم أوائل الجامعات المصرية، سواء الحكومية أو الأهلية أو الخاصة أو التكنولوجية، مشيرا إلى أن النسخة الأولى بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، شرف ما بعده شرف.

جامعة قناة السويس

أضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر»، عبر قناة «CBC»، مع الإعلامى عمرو خليل، أنه يكتب في التاريخ شيئين أن دفعة 2023 أول دفعها يكرمها الرئيس السيسي، كما أن جامعة قناة السويس استضافت النسخة الأولى من التكريم والاحتفالية الكبيرة.

البرامج الدراسية

وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي متابع جيدا لأحوال الوطن بصفة عامة والجامعات والتعليم بصفة خاصة، متابعا: «كلامه معنا يوحي بكل تفاصيل الحياة الجامعية، من وضع الأساتذة للطلاب للوضع الدراسي والمقررات والبرامج الدراسية وفرص العمل والوضع في السوق، واستهداف البرامج التي بها فرص عمل كثيرة ومتاحة».