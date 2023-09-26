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صاروخ مجنح روسي يدمر مستودع ذخيرة تابع للجيش الأوكراني

كتب:

محمد علي حسن
10:49 م | الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
الصاروخ المجنح الروسي لحظة الانفجار

الصاروخ المجنح الروسي لحظة الانفجار

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، بأن الجيش الروسي دمر مستودعا للأسلحة والذخيرة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، يضم أكثر من 3 آلاف طن من الذخيرة، يوم أمس الاثنين، بضربة صاروخية.

تدمير 12 حظيرة مخزن فيها أكثر من ثلاثة آلاف طن من الذخيرة

وقالت الوزارة في بيان: «في 25 سبتمبر من هذا العام، أطلق صاروخ مجنح من الجو بضربة عالية الدقة على مستودع للأسلحة والذخيرة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة كيسليفكا في مقاطعة خيرسون».

أضافت وزارة الدفاع الروسية: «نتيجة الاصطدام والتفجير، تم تدمير 12 حظيرة مخزن فيها أكثر من ثلاثة آلاف طن من الذخيرة، من مختلف العيارات».

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