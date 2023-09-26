صاروخ مجنح روسي يدمر مستودع ذخيرة تابع للجيش الأوكراني

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، بأن الجيش الروسي دمر مستودعا للأسلحة والذخيرة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، يضم أكثر من 3 آلاف طن من الذخيرة، يوم أمس الاثنين، بضربة صاروخية.

تدمير 12 حظيرة مخزن فيها أكثر من ثلاثة آلاف طن من الذخيرة

وقالت الوزارة في بيان: «في 25 سبتمبر من هذا العام، أطلق صاروخ مجنح من الجو بضربة عالية الدقة على مستودع للأسلحة والذخيرة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة كيسليفكا في مقاطعة خيرسون».

أضافت وزارة الدفاع الروسية: «نتيجة الاصطدام والتفجير، تم تدمير 12 حظيرة مخزن فيها أكثر من ثلاثة آلاف طن من الذخيرة، من مختلف العيارات».