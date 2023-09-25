«العالمي للفتوى» يوضح إرشادات للتوعية بأهمية الحياة: «أنت غالٍ علينا»

واصل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية جهوده التوعوية في الدعم النفسي من خلال مبادرة «أنت غالٍ علينا»، خلال شهر سبتمبر الأصفر المعروف بشهر التوعية ضد الانتحار وأهمية الحياة، وقدمت بعض الإرشادات لكل من يمر بضائقة أو هم أو حزن، حتى يتجنب التفكير فيه.

إرشادات للدعن النفسي

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنّ هناك بعض الأمور التي يجب أن يفعلها المسلم إذا أصابه هم أو بلاء، ومن هذه الأمورذكر الله تعالي واسترجاع الله عز وجل، التأكد أن الله قادر على دفع البلاء عنه، يحتسب أجر الصبر والتسليم لله، ينظر للحكمة من البلاء ويتعلم منه، ويسير علة سير الأنبياء والصالحين.

التوعية بمخاطر الانتحار

وأضاف العالمي للفتوى خلال الإرشادات، أنه يجب على المسلم أن يلجأ إلى الله تعالى بالدعاء، يوقن أن رب الخيرلا يأتي إلا بالخير، مضيفة أن يجب على المسلم الذي يمر بضائقة أن يعلم «إن مع العسر يسرا»، ويأتي ذلك خلال مبادرة «أنت غالٍ علينا» التي أطلقها مركز الأزهر العالمي للفتوى.