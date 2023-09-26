وفود من مواطني جنوب سيناء أمام مكاتب الشهر العقاري لتأييد ترشح الرئيس السيسي

توافد أعداد كبيرة من مواطني مدن ووديان خليج العقبة أمام مكاتب الشهر العقاري بمدينة شرم الشيخ، كما احتشد أيضا المئات أمام مكاتب الشهر العقاري بطور سيناء ونويبع لتحرير توكيلات تأييد للرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية القادمة.

تأييد العاملين بقطاع السياحة الرئيس السيسي

أعلن العاملون بقطاع السياحة بشرم الشيخ تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وقالت منار فرج، من سكان شرم الشيخ: جئنا لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة النجاح ولأنه عمل وحدات سكنية للمطلقات والأرامل وأيضا زيادة المعاشات وجعل للمرأة كيان وأخدت حقوقها.

شريف كمال: تأيدي للرئيس لما حدث من تطوير بشرم الشيخ

وقال الشيف شريف كمال، جئت اليوم لعمل توكيلات لتأييد الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة لما حدث من تطور بشرم الشيخ وأمن وأمان وبنوجه له رسالة: «إحنا في ضهرك يا ريس و مكملين معاك».

وقال صلاح سالم سويلم من قبيلة المزينة بجنوب سيناء: نؤيد الرئيس السيسي لفترة رئاسية جديدة و بنشكره على السدود التي تحمينا من السيول وشكرا على الوديان التي تطورت و دخل بها الخدمات.

وأضاف: التنمية التي حدثت على أرض جنوب سيناء خير دليل على نجاح الرئيس السيسي.. «إيد لوحدها متسقفش والرئيس عمل كتير ومنتظرين يكمل التانية وعمار يا سيناء».

وأشار محمد إبراهيم شعبان، وهو مدير بمصر للطيران: نشارك في تأييد للرئيس السيسي بعمل التوكيلات لما لمسناه من إنجازات على أرض جنوب سيناء من طرق وخدمات ومرافق وأمن وأمان واستقرار.. و نوفر للزملاء الانتقال لعمل التوكيل بالتناوب حتى لا يؤثر غياب الموظف على مصلحة العمل.

وأضاف سيد عبد القادر، وهو مقيم بشرم الشيخ: تواجدنا اليوم شكر وعرفان ودعم للرئيس عبد الفتاح السيسي وتأييده للترشح لفترة رئاسية جديدة واليوم كل الأطياف والأحزاب مجتمعين مع بعض على قلب رجل واحد، فمحافظة جنوب سيناء في الانتخابات السابقة سجلت أعلى نسبة تصويت وأيضا هذه المرة لن نقبل بأن نقل عن ما سبق».