«الشعب الجمهوري» يواصل فعالياته بالمحافظات لخدمة الأهالي

أعلن النائب الدكتور عبد الله أحمد مبارك أمين حزب الشعب الجمهورى بالقليوبية، عن تبرعه بثلاث عمرات لأهالى مركز شبين القناطر، يتم توزيعهم بنظام القرعة العلنية خلال إحتفال الحزب بالمولد النبوي الشريف، في قرية نوى التابعة لمركز شبين القناطر، وذلك في إطار أنشطة وفعاليات الحزب الخدمية والمجتمعية التي يقوم بها أعضاء الهيئة البرلمانية وأمانات المحافظات بحزب الشعب الجمهوري بشكل يومي.

واستقبل النائب سيد سلطان بمقرة الخدمي، بعضًا من أهالى طلبة مدرسة التمريض باللاهون، وذلك لتقديم الشكر له على تزويد فصل بمدرسة اللاهون بنين بعد أخذ النائب موافقة محافظ الفيوم ووزارة الصحة، فيما قامت النائبة سامية توفيق عضو مجلس النواب، بزيارة مركز الرعاية الصحية «أول المحلة»، وذلك لمعرفة كل متطلباتهم وسبل حلها.

فعاليات «الشعب الجمهوري»

وتوجهت النائبة منيرة عبد الحليم الأشقر، إلى المقابر والحوش الخاص باسم جمعية البر الإسلامية للعاملين بهيئة الطاقة الذرية، وذلك لمتابعة سير العمل والبناء.

وفي سياق متصل، أعلن النائب أسامة عبدالعاطي، أنه بعد متابعته المستمرة تم إدراج مدرسة «عبدالله سلامة» للتعليم الأساسي بقرية ظفر، بخطة هيئة الأبنية التعليمية بـ22 فصلا، وجار الإعداد للطرح والتنفيذ ضمن مناقصة هيئة الأبنية التعليمية.

وأعلن تحويل مدرسة الملاح بقرية ظفر إلى تعليم أساسي «ابتدائي وإعدادي» وإدراجها بخطة هيئة الأبنية التعليمية للعام القادم 2024، وجار الإعداد للطرح.

أنشطة حزب الشعب الجمهوري

على الجانب الآخر، وفيما يخص نشاط المحافظات، قامت أمانة مركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط، بافتتاح مقر وحدة محلية جديد بقرية بويط، وذلك للعمل على انتشار الحزب وتوسيع نطاق العمل السياسي.

وعلى غرار ذلك، قامت محافظة المنوفية بافتتاح مقر أمانة بركة السبع، حيث شارك في هذا الافتتاح النائب وفيق عزت، والنائبة سامية أنسي، بالإضافة لأعضاء هيئة مكتب المحافظة، كما حضر الافتتاح 120 شخصا.

وفي السياق ذاته، قامت أمانة بركة السبع بتنظيم فعالية للاحتفال بعيد الفلاح والمولد النبوي، حضرها النائب وفيق عزت، والنائبة سامية أنسي، بالإضافة لأعضاء هيئة مكتب المحافظة، وجرى تكريم عدد من الفلاحين.