استنفار كل الأجهزة في العراق بسبب حريق حفل زفاف نينوى

أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخلاء جميع المصابين في حادث حريق الحمدانية بمحافظة نينوى.

وتوجه الشمري إلى محافظة نينوى للوقوف على تداعيات حادث حريق قاعات الأعراس في الحمدانية.

الدفاع المدني يستنفر فرق الإطفاء للسيطرة على حادث حريق

وبحسب وكالة الأنباء العراقية فإن مديرية الدفاع المدني العراقية وجهت فرق الإطفاء للسيطرة على حادث حريق قضاء الحمدانية بنينوى وأن الدفاع المدني يستنفر فرق الإطفاء للسيطرة على حادث حريق اندلع داخل قاعة للمناسبات في منطقة الحمدانية بمحافظة نينوى.

وكان وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، قد وجَّه باستنفار دوائر الوزارة في محافظة نينوى والدوائر المجاورة لها لإسعاف وعلاج المصابين في حادث الحريق في قضاء الحمدانية وتقديم الرعاية الصحية لهم.

وجَّه وزير الصحة العراقي دائرتي صحة كركوك وصلاح الدين بإرسال سيارات الإسعاف إلى نينوى لإغاثة المصابين بحادثة حريق قاعات الأعراس في الحمدانية، كما وجَّه بإرسال شحنة تعزيزات تتضمن أكياسا من الدم ومضادات حيوية وسوائل وريدية لإسعاف المصابين نتيجة حريق قاعات الأعراس في الحمدانية.

استنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين نتيجة الحادث المؤسف

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أجرى اتصالاً هاتفياً بمحافظ نينوى، للوقوف على تداعيات الحريق الذي وقع في إحدى قاعات الأعراس بقضاء الحمدانية في سهل نينوى، ويوجه وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين نتيجة الحادث المؤسف.

وتباينت أعداد القتلى والمصابين، حيث ذكرت العربية أن 30 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 80 آخرين بينما لم تعلن وزارة الصحة العراقية عدد الضحايا والمصابين حتى الآن.