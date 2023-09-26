حريق متعمد يدمر أكبر مسجد في مدينة «إسكلستونا» بالسويد «فيديو»

وثق عدد من سكان مدينة إسكلستونا السويدية حريقا ضخما التهم أكبر مسجد في المدينة، بعد أقل من 3 ساعات على اندلاعه، وأعلنت الشرطة بدء التحقيقات، وفق ما نشر على موقع روسيا اليوم.

حريق يلتهم أكبر مسجد في مدينة سويدية

وعلى الرغم من أن خدمة الإطفاء خصصت نحو 15 مركبة، وطائرات بدون طيار للمساعدة في إخماد النيران، إلا أن الأمر لم ينجح تماما.

وبحسب شهود عيون فشلت فرق الإطفاء السويدية في إخماد الحريق أو إنقاذ المبنى الأساسي، فيما لا تزال هناك محاولات حثيثة للسيطرة عى النيران، وإخمادها قبل تدمير مبنيين ملحقين بالمسجد.

وقال المتحدث باسم الشرطة في السويد، إن التقرير المبدئي للحريق المتعمد، لا يزال من المبكر الحديث عن أسباب الحريق، إلا بعد ظهور نتائج التحقيقات.

وبعد الحريق لم يعد المسجد غير صالحا للاستخدام بسبب الأضرار ولم تسجل إصابات، لعدم وجود أحد في المسجد عندما اندلع الحريق.

وقال أنس دينيش، مسؤول الاتصال بالمسجد، إن الحريق الذي وقع كان نتيجة هجوم على المصلين، مؤكدا أن العاملين بالمسجد والأسرة التي تعيش بجواره تعرضوا لتهديدات سابقة، فضلا عن تعرضهم لاعتدائات خلال العام الماضي، وتقدموا بعدة بلاغات للشرطة السويدية.

خلاف حول ملكية المسجد

وأكدت تقارير أن هناك خلافات سابقة حول المسجد منذ نحو عام، إذ كانت ملكية المسجد تعود في السابق لأحد الاتحادات، بسبب خلافات مالية واتهامات بالاختلاس، أدت في نهاية الأمر ببيع عقد المبني للمالك الجديد، وفق شبكة الكومبس السويدية.

وأجر المالك الجديد مبنى المسجد بعقد دائم، لكن بسبب خلافات جديدة بين المالك والمستأجر، أدت إلى فسخ عقد الإيجار الدائم، وانتقل الأمر إلى المحاكم.

وبعد فسخ العقد، أجر المالك مبنى المسجد لإدارة جديدة، ما أدى إلى استمرار المشاحنات والمشادات بين مالك الأرض والقائم السابق على المسجد.