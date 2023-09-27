الألعاب النارية وراء مصرع وإصابة 250 شخصا في حفل زفاف بالعراق

كشف الدفاع المدني العراقي تفاصيل وأسباب حريق حفل زفاف محافظة نينوى العراقية، لافتًا إلى أن استخدام الألعاب النارية أثناء حفل الزفاف أدى لإشعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر، وانتشر الحريق بسرعة كبيرة وفاقم الأمر الانبعاثات الغازية السامة المصاحبة لاحتراق ألواح الإيكوبوند البلاستيكية سريعة الاشتعال والذي تسبب بوقوع ضحايا وإصابات بين العوائل، وفتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية للتأكد من أسباب اندلاع الحريق وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

القاعة تفتقد متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء

وأكد الدفاع المدني العراقي في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، أن قاعة الأفراح مغلفة بألواح الايكوبوند سريع الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة والمحالة إلى القضاء حسب قانون الدفاع المدني لافتقارها إلى متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة في منطقة الحمدانية بمحافظة نينوى، وأن الحريق أدى إلى انهيار أجزاء من القاعة نتيجة استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال واطئة الكلفة تتداعى خلال دقائق عند اندلاع النيران.

مصرع وإصابة المئات

ولقى أكثر من 100 شخص مصرعهم وأصيب 150 آخرون في الحريق، الذي نشب في قاعة أفراح أثناء حفل زفاف في الحمدانية بمحافظة نينوى، حسبما ذكر سيف البدر المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية.