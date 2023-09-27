عاجل.. حريق جديد في العراق وإجلاء دبلوماسيين من المنطقة الخضراء

أفادت «العربية»، في نبأ عاجل لها، باندلاع حريق بفندق الرشيد بالمنطقة الخضراء في بغداد وإخلاء كل البعثات الدبلوماسية والنزلاء.

قوات الدفاع المدني تحاول السيطرة على حريق نشب بصالة أفراح بالحميدية

ياتي ذلك في الوقت الذي ما زالت قوات الدفاع المدني تحاول السيطرة على حريق نشب بصالة أفراح بالحميدية بمحافظة نينوى أثناء حفل زفاف وتسبب في وقوع مئات القتلى والمصابين.

وأعلن الهلال الأحمر العراقي ارتفاع عدد القتلى والمصابين لحريق حفل زفاف نينوى لـ450 شخصًا حتى الآن.

بينما أعلن سيف البدر المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، أن عدد القتلى وصل لـ100 شخص بينما وصل المصابين لـ150.

الألعاب النارية كانت سبب اشتعال الحريق بالقاعة

وكشفت وكالة الأنباء العراقية عن سبب الحريق حسبما أفاد الدفاع المدنى العراقي، لافتة إلى أن الألعاب النارية كانت سبب اشتعال الحريق بالقاعة، فضًلا عن كون القاعة من مادة قابلة للاشتعال، حيث انتشر الحريق بسرعة كبيرة، وفاقم الأمر الانبعاثات الغازية السامة المصاحبة لاحتراق ألواح الإيكوبوند البلاستيكية سريعة الاشتعال والذي تسبب بوقوع ضحايا وإصابات بين العوائل، وفتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية للتأكد من أسباب اندلاع الحريق وفق الإجراءات القانونية المتبعة.