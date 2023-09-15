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وزير الطاقة التركي: خط النفط مع العراق جاهز ويبدأ العمل قريبا

كتب:

شريف سليمان
12:08 م | الجمعة 15 سبتمبر 2023
خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا

خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار قال إن فحص خط أنابيب النفط بين العراق وتركيا اكتمل، وسيكون خط الأنابيب جاهزًا «من الناحية الفنية» للتشغيل قريبًا.

وأوقفت تركيا التدفقات عبر خط الأنابيب الواقع في شمال العراق في 25 مارس، بعد أن أمر حكم في قضية تحكيم صادر عن غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع تعويضات لبغداد عن الصادرات غير المصرح بها من قبل حكومة إقليم كردستان العراق بين عامي 2014 و2018.

وبدأت تركيا بعد ذلك أعمال الصيانة في خط الأنابيب الذي يمر عبر منطقة نشطة زلزاليًا والذي تقول إنه تضرر بسبب فيضانات.

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