مصر تعرب عن تعازيها للشعب العراقي في ضحايا حادث حريق نينوى

أعربت جمهورية مصر العربية، متمثلة في وزارة الخارجية، عن خالص التعازي والتضامن مع جمهورية العراق الشقيقة، حكومة وشعبًا، إثر حادث الحريق المروع الذي اندلع بمحافظة نينوى؛ ما أسفر عن سقوط مئات الضحايا والمصابين.

خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا

وتقدم السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان صادر عن الوزارة، اليوم الأربعاء، بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم برحمته، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وانتهى حفل زفاف بقضاء الحميدية بمحافظة نينوي العراقية بحريق ضخم أسفر عن مقتل 100 شخص وإصابة 150 آخرين، حسبما أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة العراقية.

الألعاب النارية تسببت في الحريق

وكشف الدفاع المدني العراقي عن سبب الحريق في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية، لافتًا إلى أن قاعة الأفراح مغلفة بألواح الأيكوبوند سريع الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة، وأن إطلاق الألعاب النارية في القاعة، أدى لإشعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر، وانتشر الحريق بسرعة كبيرة، وفاقم الأمر الانبعاثات الغازية السامة المصاحبة لاحتراق ألواح الإيكوبوند البلاستيكية سريعة الاشتعال والذي تسبب بوقوع ضحايا وإصابات بين العوائل.