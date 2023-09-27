«فرحة ما تمت».. تفاصيل مصرع وإصابة 250 شخصا بسبب «شمروخ» في حفل زفاف بالعراق

انتهت ليلة زفاف في إحدى القاعات بقضاء الحميدية بمحافظة نينوى العراقية، بكارثة بسبب الألعاب النارية «الشماريخ» التي تسببت في مقتل واصابة 250 شخصا حتى الآن.

حفل زفاف لمواطن عراقي استخدم خلاله البعض الألعاب النارية

القصة بدأت بحفل زفاف لمواطن عراقي استخدم خلاله البعض الألعاب النارية في القاعة، ما أدى لإشعال النيران داخل القاعة بادئ الأمر، وانتشر الحريق بسرعة كبيرة، وفاقم الأمر الانبعاثات الغازية السامة المصاحبة لاحتراق ألواح الإيكوبوند البلاستيكية سريعة الاشتعال والذي تسبب بوقوع ضحايا وإصابات بين العوائل.

عاجل

فاجعـة تهز قضاء الحمدانية - بخديدا حريق كبير يلتهم قاعة الهيثم للأعراس ونقل المصابين الى مسشتفى الحمدانية وسط مطالبات بالتدخل العاجل لإسعاف الجرحى والمصابين. pic.twitter.com/B1D3fNgDKh — العراق برس (@aliraqplus) September 26, 2023

وبحسب وكالة الأنباء العراقية فإن الجهات المختصة فتحت تحقيق حول حادث الحريق واستدعت خبير الأدلة الجنائية للتأكد من أسباب اندلاع الحريق وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

قاعة الأفراح بألواح الايكوبوند سريع الاشتعال

وكشف الدفاع المدني العراقي تفاصيل عن الحادث في بيان له، موضحًا أن قاعة الأفراح مغلفة بألواح الايكوبوند سريع الاشتعال والمخالفة لتعليمات السلامة والمحالة إلى القضاء حسب قانون الدفاع المدني لافتقارها إلى متطلبات السلامة من منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة في منطقة الحمدانية بمحافظة نينوى، وأن الحريق أدى إلى انهيار أجزاء من القاعة نتيجة استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال واطئة الكلفة تتداعى خلال دقائق عند اندلاع النيران.

فاجعــ.ـة تهز قضاء الحمدانية - بخديدا حريق كبير يلتهم قاعة الهيثم للاعراس ونقل المصابين الى مسشتفى الحمدانية وسط المطالبات بالتدخل العاجل لاسعاف الجرحى والمصابين pic.twitter.com/7bxeNFzX7C — يوسف سيرجو - Youssef Sergo (@Youss_ef_199) September 26, 2023

وأعلن سيف البدر المتحدث باسم وزارة الصحة أن عدد القتلى وصل لـ100 شخص والمصابين لـ150 شخصا آخرين في حصيلة رسمية للحريق بينما زعمت بعض وسائل الإعلام المحلية أن حصيلة القتلى والمصابين تجاوزت هذا الرقم.