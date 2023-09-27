استمرار استقبال الشباب الراغبين في العمل ضمن مبادرة «توظيف مصر» بالسويس

أُجرت مبادرة «توظيف مصر» في محافظة السويس، عددا من اللقاءات مع الشباب الراغبين في الحصول على فرصة عمل مناسبة داخل نطاق المحافظة، وذلك بالتعاون مع مبادة «طور وغير»، وبالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة.

استقبال الشباب الراغبين في العمل بالقطاع الخاص

وقال عادل الشيمي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالسويس، لـ«الوطن»، إن الإدارة المركزية لتمكين الشباب تابعت اليوم الأول من أيام التوظيف الخاصة بالشباب، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وذلك في مركز شباب الجناين بالقطاع الريفي، حيث استقبل مدربو مبادرة «طور وغير» عددا من الشباب والفتيات الراغبين في الحصول على فرصة عمل في شركات القطاع الخاص، من أجل التوجيه وتصنيف الشباب من حيث المؤهل والرغبة في العمل ووضعهم علي أول طريق التوظيف، وفتح قنوات اتصال بين الشركات والشباب.

مساعدة الشباب في الحصول على وظيفة

وتابع «الشيمي»، أن مبادرة «طور وغير» تعمل في إطار مبادرة «توظيف مصر»، مشيرا أنها ستستمر في نشاطها من أجل تشجيع ومساعدة الشباب من الجنسين للحصول على فرصة عمل مناسبة في شركات القطاع الخاص بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة.