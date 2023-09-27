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مساعد أمين «مستقبل وطن»: الأحزاب عليها دور كبير في التصدي للشائعات

عصام هلال عفيفي: دعمنا للرئيس السيسي تأييد موضوعي

كتب:

محمد أباظة
08:52 ص | الأربعاء 27 سبتمبر 2023
النائب عصام هلال عفيفي

النائب عصام هلال عفيفي

قال النائب عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، إنَّ الأحزاب السياسية عليها دور كبير في التصدي للحرب الشرسة على الشائعات، إذ تواجه مصر هذه الحرب بهدف التقليل من حجم الإنجازات المبذولة خلال 10 سنوات مضت.

وأضاف «عفيفي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ حرب الشائعات لا تستهدف إنجازات الرئيس السيسي فقط، بل تستهدف بشكل عام الدولة المصرية بهدف هدم وتفكيك الدولة، ومحاولات زعزعة الوطن واستقراره من الداخل.

«مستقبل وطن» يؤيد السيسي لفترة رئاسية جديدة

وأشار الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن وعضو مجلس الشيوخ، إلى أنَّ تأييد حزب مستقبل وطن لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفترة رئاسية جديدة، يأتي تأييدًا موضوعيًا بعيدًا عن العاطفة، بعد ما شهدته البلاد من إنجازات غير مسبوقة خلال الـ10 سنوات الماضية، لذلك يأتي ترشح الرئيس السيسي لولاية جديدة ضرورة حتمية.

«عفيفي»: لدينا ثقة في وعي المواطن المصري

وأكّد ثقة حزب مستقبل وطن في وعي المواطن المصري، الذي يظهر معدنه الأصلي في أوقات التحدي، لذلك لا خوف عليه من حرب الشائعات هذه، مضيفًا أنَّه لديه الثقة في أن تكون نسب مشاركة المواطنين في الانتخابات الرئاسية أكثر من الانتخابات الماضية.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.