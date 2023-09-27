تفاصيل حريق نينوى في العراق.. ارتفاع عدد الضحايا إلى 450 شخصا (فيديو)

أعلنت السلطات العراقية ارتفاع ضحايا حريق نينوى في العراق إلى 450 شخصا، نتيجة اشتعال قاعة للأعراس في بلدة الحمدانية، واستخدام الألعاب النارية خلال حفل الزفاف، بحسب ما أشارت إليه المعلومات الأولية.

عدد ضحايا حريق نينوى العراق

وذكرت السلطات أن الحريق تسبب في انهيار أجزاء من القاعة، وتعمل قوات الدفاع المدني العراقية على إخماد الحريق وتقديم المساعدة اللازمة للمصابين، وحث رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وزراء الداخلية والصحة على بذل كل الجهود الممكنة لتقديم المساعدة والإغاثة للمتضررين جراء هذا الحادث.

ووفقًا لبيان صادر عن دائرة الصحة في محافظة نينوى العراقية، جرى تسجيل 450 وفاة وأكثر من 150 إصابة كحصيلة أولية.

#العراق



- يوم مأساوي في مدينة #الموصل ،

حريق مروع في قاعة زفاف أسفر عن وفاة 160 شخصًا وإصابة 371 آخرين.



لايك وريتويت عيني ، وأليكم التفاصيل



- بناءً على النتائج الأولية للتحقيقات، اندلع الحريق نتيجة استخدام عدد من المدعوين لألعاب نارية داخل القاعة ، والتي كانت غير مصرح… pic.twitter.com/p00v0NF8hj — Abdo Ahmad AlDibo (@al3rab963sy) September 27, 2023

وزارة الداخلية تكشف تفاصيل الحريق

ووفقًا للدفاع المدني العراقي، تشير المعلومات الأولية إلى أن استخدام الألعاب النارية خلال حفل الزفاف كان سببًا في اندلاع الحريق في قاعة الأفراح، وأشار إلى أن قاعة الحفل تفتقر إلى متطلبات السلامة مثل منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة، مما ساهم في انتشار الحريق بسرعة وتفاقم الوضع.

وكشفت مديرية الدفاع المدني، عن تفاصيل الحريق وأشارت إلى أن قاعة الأعراس التي اندلع فيها الحريق كانت مغلفة بألواح الايكوبوند التي تشتعل بسرعة، وهذا يعد مخالفة لتعليمات السلامة وتستدعي إحالتها إلى القضاء وفقًا لقانون الدفاع المدني المرقم 44 لسنة 2013، نظرًا إلى عدم توفرها على متطلبات السلامة مثل منظومات الإنذار والإطفاء الرطبة في منطقة الحمدانية بمحافظة نينوى.

وأشارت المديرية إلى أن الحريق تسبب في انهيار أجزاء من القاعة، وذلك بسبب استخدام مواد بناء سريعة الاشتعال ومنخفضة التكلفة، حيث تنهار هذه المواد في غضون دقائق عند اندلاع النيران.

وأرسلت وزارة الصحة العراقية تعزيزات إضافية من بغداد والمحافظات الأخرى، لتقديم المساعدة والإغاثة للمصابين في حادث الحريق.

وبتوجيه من رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، وزير الصحة في الإقليم جرى إرسال عدد كبير من سيارات الإسعاف من أربيل إلى قضاء الحمدانية لنقل المصابين وتقديم المساعدة الطبية، وجرى توجيه مستشفيات أربيل للتعامل مع المصابين، وتقديم العلاج اللازم لهم.