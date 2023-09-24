سعر الذهب عيار 21 بكام النهارده؟.. نصائح لاستثمار أموالك وتحقيق أرباح

أسعار الذهب، من أهم السلع التي يهتم المواطنون والعالم أجمع بمدى التيغرات الت تشهدها على مدار اليوم، تأثرا بحركة تداوله وبيعه وشرائه، إذ يلجأ الكثيرون لاستثمار أموالهم فيه، لذا يهتم الكثيرون بمعرفة سعر الذهب عيار 21 بكام النهارده؟ لكونه مناسبا للاستثمار واستخدمه للتزيين كمشغولات ذهبية.

وشهدت أسعار الذهب اليوم انخفاضا عن أمس إذ انخفض سعر الذهب عيار 21 بمقدار 3 جنيهات عن أمس مسجلاً 2210 جنيها، دون إضافة المصنعية وضريبة الدمغة والقيمة المضافة.

سعر الذهب عيار 21 بكام النهارده؟

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء، تستعرض «الوطن» سعر الذهب عيار 21 بكام النهاردة؟ الأحد 24-9-2023 في مصر خلال بداية التعاملات المسائية، وفقا للأسعار اللحظية المعلنة من قبل الشعبة العامة للذهب والمجوهرات والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 21 بكام النهارده؟

- بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2210 جنيها، وهو الأكثر تداولاً في الأسواق بين المواطنين.

سعر الذهب عيار 24 بكام النهارده؟

- بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً، والمستخدم في صناعة السبائك 2525.7 جنيه.

سعر الذهب عيار 18 بكام النهارده؟

- سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 1894 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 14 بكام النهارده؟

- وصل جرام الذهب عيار 14 نحو 1477.5 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم

- بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 17680 جنيهات.

سعر الأوقية اليوم

- سجلت الأوقية 1926 دولاراً.

نصائح استثمار الأموال في الذهب

ونصح نادي نجيب رئيس شعبة الذهب، الراغبين في استثمار أموالهم في الذهب، أن يكون المبلغ المالي كبيرًا لتحقيق أرباح بحيث لا يقل المبلغ عن 100 ألف جنيه.

- متابعة أسعار صعود وهبوط الذهب باستمرار، وانتظار الوقت المناسب لشراء الجرامات، عندما يكون سعر الذهب منخفض، والبيع عند ارتفاع أسعاره.

- وفي حالة عدم استقرار أسعار الذهب يمكن شراء جرامات من الذهب بنصف المبلغ فقط، ومعاودة الشراء عن هبوط السعر.