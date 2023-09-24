سعر الذهب عيار 21 بكام النهارده؟.. تراجع جديد في المعدن الأصفر

«سعر الذهب عيار 21 بكام النهارده»؟ تجيب «الوطن» عن هذا السؤال إذ تبين أنه سجل سعر جرام الذهب عيار 21 تراجعًا جديدًا مع قرب نهاية تعاملات اليوم فبلغ نحو 2210 جنيهات للشراء و2205 للبيع بحسب ما أعلنت عنه الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، وبلغت قيمة بقيمة التراجع نحو 5 جنيهات، وهذه الأسعار داخل محلات الصاغة يضاف إليها المصنعية.

سعر الذهب عيار 21 بكام النهارده؟

«الوطن» في السطور التالية أسعار الذهب عيار 21 اليوم الأحد 24-9-2023 في مصر، وتشرح تفاصيل ما يبحث عنه عدد كبير من المواطنين على محركات البحث، سعر الذهب عيار 21 بكام النهاردة؟ وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 21

- يبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 2210 جنيهات للشراء و2205 للبيع داخل محلات الصاغة يضاف إليها قيمة المصنعية وفقًا لما أعلنته شعبة الذهب العامة.

سعر جرام الذهب عيار 24

- سجل سعر جرام الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة 2526 جينهًا للشراء و2219 للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

- كما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 في بداية التعاملات الصباحية إلى 1894 جنيهًاللشراء و1890 للبيع.

أسعار الذهب في مصر

- وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 14 في محلات الصاغة يبلغ 1473 جنيهًا شراء و1470 للبيع، يفسر هذا السؤال «سعر الذهب عيار 21 بكام النهاردة».

- وعن سعر جرام الذهب عيار 12 يسجل الآن 1263 جنيهًا للشراء و1261 للبيع.

- بينما يبلغ سعر جنيه الذهب 17680 جنيها محققًا قيمة تراجعت بلغت 24 جنيهًا عن بداية التعاملات صباح اليوم.

- كما وصلت سعر الأونصة في محلات الصاغة دون مصنعية وضريبة إلى 1925 جنيهًا.