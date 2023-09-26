انخفاض سعر الذهب عالميا بفعل ارتفاع عوائد السندات

انخفض الذهب إلى ما دون 1920 دولارًا للأوقية، وسط قلق المستثمرين بشأن بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية المتشددة، كما أن قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات أثرت على جاذبية المعدن.

في اجتماعه الأخير، ترك البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير كما كان متوقعا على نطاق واسع، لكنه أشار إلى زيادة أخرى في أسعار الفائدة قبل نهاية العام وتخفيضات أقل في أسعار الفائدة عام 2024.

سعر الذهب عالميا

وفي الوقت نفسه، من المرجح أن تكون دورة التشديد في أوروبا وصلت إلى نهايتها، ومع ذلك، أكد العديد من أعضاء البنك المركزي الأوروبي على ضرورة إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لتحقيق أهداف التضخم.

ويتحول تركيز السوق الآن نحو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، والمقرر إصداره في 29 سبتمبر.

توقعات سعر الذهب

تاريخيًا، وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2074.88 دولار في أغسطس 2020.

ومن المتوقع أن يتم تداول الذهب عند 1947.51 دولار أمريكي للأوقية، وبحلول نهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية trading economics، على أن يتم تداوله عند 2016.05 دولار خلال 12 شهرًا.