بشرى سارة لحاجزي شقق الإعلان الـ10 والـ14 من «الإسكان الاجتماعي».. باق أيام

أعلنت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، موعد تسليم وحدات «سكن لكل المصريين» في الإعلانات السابقة، موضحة أن الصندوق يعمل على قدم وساق لتسليم كل الوحدات.

وأشارت في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن الإعلان العاشر جرى الانتهاء من تسليم الوحدات المطروحة، ولن يتبقى سوى أعداد قليلة جدا لم تستلم، منوهة بأن هؤلاء كان لديهم مشكلات في أوضاعهم الورقية وفور تصحيحها يجرى الاستلام، موضحة أن أعدادهم حوالي 4 آلاف مواطن، موضحة أن التسليم يجرى وفقا للشروط السابقة.

البدء في تسليم وحدات الإعلان 14

ومن جهة أخرى، أكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه جرى البدء في تسليم وحدات الإعلان 14، الذي من المفترض البدء في تسليمها شهر أبريل المقبل، مشيرة إلى أن التسليم يجرى بكثافة اعتبارا من بداية 2024، وجرى التسليم الفعلي في مدينة السادات.

وأضافت أنه في الفترة المقبلة ترسل رسائل نصية للمواطنين الذين لم يحالفهم التوفيق في الحصول على وحدات في سكن كل المصريين 3، لتصحيح أوراقهم وإجراءاتهم للحصول على وحدات أولوية، ثم طرحها للفئات العادية.