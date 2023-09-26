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مدير معهد العمارة بـ«الإسكان الاجتماعي»: بدء تنفيذ أول 25 ألف وحدة صديقة للبيئة

كتب:

شريف سليمان
01:31 م | الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
مداخلة هاتفية لهند فروح مدير معهد العمارة والإسكان

مداخلة هاتفية لهند فروح مدير معهد العمارة والإسكان

قالت الدكتورة هند فروح، مدير معهد العمارة والإسكان والمشرف على وحدة البيئة بصندوق الإسكان الاجتماعي، إنّ الهدف من مسابقة الإسكان الأخضر، فتح الباب أمام كل الأفكار الموجودة في الجامعات والمراكز البحثية والمكاتب الاستشارية الخاصة للوصول إلى أفضل تصميم لإسكان صديق للبيئة.

الانتهاء من التصاميم

وأضافت «فروح» في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، من تقديم الإعلاميتين جومانا ماهر ومنة الشرقاوي، على القناة الأولى والفضائية المصرية: «انتيهنا من تصميم إسكان أخضر وجارِ تنفيذ أول 25 ألف وحدة سكنية، وبدأنا في تلقي بعض الملاحظات، وبالتالي، فقد قررنا إشراك المجتمع الأكاديمي والمكاتب الخاصة بحيث نستوعب هذه الأفكار وننفذها على الأرض».

منخفضة التكاليف

وتابعت مدير معهد العمارة والإسكان والمشرف على وحدة البيئة بصندوق الإسكان الاجتماعي: «سنختار أفضل تصميم يحقق كفاءة اقتصادية أي أنها منخفضة التكاليف عبر استخدام مواد البناء المحلية بأقل مكون دولاري وتوفير استهلاك الطاقة والمياه ومواد البناء ومنح جودة حياة للمواطنين، وهذه معايير تنفيذ التصميم».

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