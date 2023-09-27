تفاصيل إعادة فتح مبادرة استيراد سيارات المصريين في الخارج

أعادت وزارة الهجرة تفعيل مشروع مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، كونها من أهم مطالب وتوصيات النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج المنعقد في أغسطس الماضي، إذ يحق لكل مصري في الخارج جلب سيارة، سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة.

وتستعرض «الوطن» خلال التقرير التالي التفاصيل الكاملة لمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، وفقا لوزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج.

التفاصيل الكاملة لمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

- يمكن الاستفادة من مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، من خلال تحميل تطبيق «سيارات المصريين بالخارج»، الإلكتروني، واختيار السيارة المناسبة.

- تطبيق سيارات المصريين في الخارج، يتيح من خلاله استيراد سيارة جديدة أو مستعملة.

- تخفيض الضريبة الجمركية 70%.

- سداد 30% فقط من القيمة الجمركية للسيارة، بالإضافة إلى بقية الرسوم.

- سداد القيمة الجمركية للسيارة وبقية الرسوم كوديعة، واستردادها بعد 5 سنوات.

- مد فترة استيراد سيارات المصريين بالخارج إلى 5 سنوات بدلًا من سنة واحدة، و«لو أنت مش المالك الأول للسيارة، ممكن تنزل عربيتك لو معداش عليها 3 سنوات».