قبل بداية العام الدراسي.. كل ما تريد معرفته عن قواعد الانضباط المدرسي

أقل من 72 ساعة فقط تفصلنا عن بداية العام الدراسي الجديد 2023-2024، حيث سيبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 1 أكتوبر، وفقا لمنشور وزارة التربية والتعليم في المدارس الرسيمة والرسمية اللغات.

لذا حددت وزارة التربية والتعليم، الضوابط الخاصة بالانضباط المدرسي، والمتعلق درجات للحضور للطلاب طوال العام الدراسي وهي لا تقل عن 3 درجات، وقد حددت كالتالي:-

- يحصل الطالب على 3 درجات، بشرط ألا تقل نسبة الحضور عن 95%.

- يحصل الطالب على درجتين فقط، إذا كانت نسبة الحضور أقل من 95%.

- إذا كانت نسبة الحضور أقل من 85% يحصل الطالب درجة واحدة.

- يحصل الطالب على 5 درجات في حالة التزامه بالحضور والانضباط السلوك طول العام الدراسي تضاف للمجموع الكلي آخر العام.

ضوابط الالتزام بالزي المدرسي

في حالة عدم الالتزام الطلاب بالزي المدرسي وفقا للمادة السادسة من القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2023، يتم التنبيه على الطالب، وفى حالة عدم الالتزام يتم استدعاء ولي الأمر وأخذ تعهد عليه بضرورة الالتزام الطالب بالزي المدرسي.

المادة 15 وحقوق الطالب المدرسية

وعن حقوق الطالب التى توفرها له وزارة التربية والتعليم ، وفقا للمادة رقم 15، فتتضمن حصوله على (بيئة تعليمية آمنة، بيئة خالية من التعرض للتحرش أو التنمر أوالمضايقات والتعصب الأعمى- تحقيق الأمن الفكري للطالب- الاحترام المتبادل ودون اى تفريق بين الطلبة - حرية التعبير - الحق فى ممارسة الأنشطة المدرسية -الحق في التظلم من أي إجراءات تأديبية ضده).