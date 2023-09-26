خريطة قطع المياه لمدة 8 ساعات في سوهاج غدا.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، عن انقطاع المياه بالأدوار العليا بقرى بندار الشرقية والغربية وأولاد بهيج بمركز جرجا بسوهاج غدا الأربعاء، في تمام الساعة الثانية ظهرا حتى العاشرة مساء من نفس اليوم لمدة 8 ساعات، صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأرجع محمد صلاح الدين، سبب قطع المياه إلى القيام بأعمال ربط خط مياه 450 ملي ضمن أعمال مشروعات حياة كريمة.

تلقى الشكاوى على الخط الساخن

وأوضح حسن محمود، مدير الخط الساخن أن الشركة تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125، أو من أي تليفون أرضي أو محمول والرقم 01207125125، من خلال خدمة الواتس آب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول HCWW 125 أو إرسال الشكوى على موقع الشركة الإلكتروني www.scww.com.eg.

تشغيل محطات المياه الارتوازية بسوهاج

وأوضح أنه سيتم تشغيل كل المحطات الارتوازية بكامل طاقتها، كما تم تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

وأهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، المواطنين وأصحاب المخابز ومسؤولي الهيئات الحكومية والمستشفيات، بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.