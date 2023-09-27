البنوك تستعد للإجازة قبل الأخيرة في 2023.. ما الخدمات المتاحة خلالها؟

كشف البنك المركزي المصري في وقت سابق، أنّ إجازة البنوك كافة في مصر، غدًا الخميس 28 سبتمبر 2023، بمناسبة المولد النبوي الشريف، ويتزامن ذلك، مع ازدحام العملاء في البنوك اليوم، مع آخر أيام عمل الأسبوع، على أنّ تستأنف البنوك عملها الأحد المقبل، في العطلة قبل الأخيرة هذا العام، حيث من المتوقع أن يتعطل العمل في القطاع المصرفي مرة أخرى بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر الشهر المقبل.

وقال مصدر في البنك المركزي المصري لـ«الوطن»، إنه من المتوقع أن يصدر البنك المركزي بياناً في شأن الإجازة المقررة 6 أكتوبر المقبل، الأسبوع المقبل، حيث سيتعطل العمل في القطاع المصرفي بالكامل في العطلة الأخيرة هذا العام.

البنوك تستعد للعطلة قبل الأخيرة في 2023

وكان مجلس الوزراء،قد عطل العمل غداً الخميس، للموظفين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص بمناسبة المولد النبوي الشريف، وأصدر البنك المركزي قراراً بتعطيل العمل في البنوك أيضًا.

ويمكن للمواطنين الحصول على عدد من الخدمات المصرفية خلال إجازة المولد النبوي والأسبوعية كما يلي:

خدمات مصرفية متاحة في الإجازات

- السحب والإيداع من الماكينات الصراف الآلي في الـ24 ساعة.

- دفع الفواتير من خلال المحفظة الذكية، أو تحويل الأموال لشخص آخر عن طريق ماكينات الصراف أو التطبيق الرسمي للبنوك، أو تطبيق «إنستا باي» التابع للبنك المركزي المصري.

- شراء أو كسر شهادات أو ودائع عن طريق خدمتي الإنترنت والموبايل البنكي.

- التحويلات نقدية عن طريق التطبيق الرسمي للبنك أو تطبيق «إنستا باي».

- مراجعة رصيد الحساب.

- تقديم طلب من أجل الحصول على قرض عن طريق خدمتي الإنترنت أو الموبايل البنكي.